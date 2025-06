Il regime di Teheran | Situazione rischiosa Rafforza gli estremisti

Il fragile equilibrio in Iran, segnato da tensioni politiche e crisi militari, alimenta un clima di instabilità che rafforza gli estremisti e complica la scena regionale. La situazione rischiosa potrebbe avere ripercussioni anche su Israele, creando una spirale di reciproche aggressioni. Dottoressa Fantappiè, perché questa escalation può mettere a repentaglio la stabilità dell’intera regione?

L'Iran è un Paese in crisi militare e politica, come testimoniato dalle proteste degli ultimi anni. Ed è al centro di una situazione regionale complessa, ma che potrebbe anche ritorcersi contro lo stesso Stato di Israele. Maria Luisa Fantappiè, analista e responsabile del programma "Mediterraneo, Medioriente e Africa" dello Iai (Istituto affari internazionali) riflette sulle conseguenze delle reciproche aggressioni.. Dottoressa Fantappiè. Perché questo attacco ora? "Non è stata una sorpresa, era stato annunciato. Arriva in un momento in cui i negoziati fra Iran e Usa sul nucleare sono iniziati, ma non hanno portato ancora risultati significativi.

Il rappresentante di Teheran alle Nazioni Unite: «Serve un'azione decisiva contro i crimini del regime sionista» Vai su Facebook

