Il recupero di Villa Sgariglia Asta per una struttura ricettiva

L’incantevole Villa Sgariglia, incastonata tra le verdi colline di Campolungo, rischia di perdere il suo splendore a causa dell’abbandono. Dopo aver svolto un ruolo importante come ristorante, la villa ora attende un nuovo volto, pronto a riportarla al suo antico splendore. L’amministrazione comunale di Ascoli ha lanciato un’asta pubblica per la sua riqualificazione, aprendo così una straordinaria opportunità di rilancio e valorizzazione …

L’Arengo si organizza per recuperare lo splendido complesso di Villa Sgariglia, che si adagia lungo le colline di Campolungo. La struttura in passato è stata restaurata e trasformata in un ristorante, purtroppo da anni è nel più completo abbandono, in balia dei vandali e dei ladri. L’amministrazione comunale di Ascoli ha emanato l’avviso d’ asta pubblica per la locazione del complesso immobiliare e dei terreni attigui, da adibire a struttura ricettiva, destinandola altresì anche a struttura socio – assistenziale compatibile con la destinazione ricettiva e con valenza storico – artistica dell’immobile, nonché a struttura per servizi scolastici e studentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il recupero di Villa Sgariglia. Asta per una struttura ricettiva

In questa notizia si parla di: struttura - villa - sgariglia - asta

Il recupero di Villa Sgariglia. Asta per una struttura ricettiva; Ascoli - Villa Sgariglia, il Comune pubblica l’avviso d’asta per la locazione: obiettivo rilancio turistico e sociale; Ascoli, sostegni agli Atenei: c’è l’idea studentato per Villa Sgariglia.

Il recupero di Villa Sgariglia. Asta per una struttura ricettiva - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Villa Sgariglia a Campolungo, pubblicato l’avviso d’asta pubblica per la locazione del complesso immobiliare e dei terreni attigui - Il Sindaco Fioravanti: “Vogliamo ridare vita a un luogo di grande valore”; l’assessore all’Urbanistica Silvestri: “Può diventare una struttura ricettiva di riferimento per l’intero territorio” Villa S ... Scrive farodiroma.it

Non solo l’albergo a Villa Sgariglia: ecco l'ipotesi di un centro socio-sanitario - «da molto tempo risulta in stato di abbandono» e per questo si ritiene opportuno e conveniente prevedere nell’asta pubblica che si intende indire per la locazione del bene la possibilità di utilizzare ... corriereadriatico.it scrive