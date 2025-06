Il quarto di secolo del Jubilate Un Coro per dare forza alla liturgia

Il Coro Jubilate di Candelara celebra un quarto di secolo di passione e dedizione alla liturgia, un percorso fatto di melodie che hanno toccato il cuore di molti. Oggi, dalle 17:30 a Villa Berloni, la rassegna Voci della Pieve trasformerà questa speciale ricorrenza in un concerto indimenticabile. Un’occasione unica per ascoltare voci straordinarie e condividere l’amore per il canto sacro. L’ingresso è gratuito — non mancate!

Oggi dalle 17,30 a Villa Berloni, il Coro Jubilate di Candelara festeggia i suoi 25 anni di attivitĂ . La rassegna Voci della Pieve, sarĂ l’occasione per celebrare un percorso fatto d’amore e passione per il canto. Durante la serata si esibiranno anche il Coro della Cappella Musicale di Urbino, diretto da Paola Fraternale e Libera Sonum Ensemble, diretto da Simone Spinaci. L’ingresso è gratuito. Il Coro Polifonico Jubilate, la cui sede è nella Casa della Musica di Candelara, si è formato nel 2000 per volontĂ del gruppo di animazione liturgica della parrocchia di Santo Stefano. Da allora, una compagine di 25 cantori ha affrontato un repertorio dal medioevo alla musica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il quarto di secolo del “Jubilate“. Un Coro per dare forza alla liturgia

