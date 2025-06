Il protocollo d’intesa tra LILT aps Arezzo e OPI Arezzo

Arezzo, 14 giugno 2025 – Un passo importante verso la sanità territoriale si concretizza con la firma del protocollo d’intesa tra LILT APS Arezzo e OPI Arezzo, previsto per lunedì 16 giugno alle ore 12 presso la sede dell’OPI. Questo accordo, già consolidato a livello nazionale, si traduce ora in un impegno concreto per rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni sul nostro territorio, portando benefici diretti alla comunità e alle persone che si affidano alle loro competenze.

Arezzo, 14 giugno 2025 – Lunedì 16 giugno alle ore 12, alla presenza della stampa, presso la sede provinciale dell OPI Arezzo – Via Marco Perennio 24b - si firmerà il protocollo d'intesa tra LILT a.p.s Arezzo e OPI Arezzo. Un atto che fa proprio l'accordo che esiste tra LILT e OPI a livello nazionale e che può declinarsi a livello territoriale provinciale come avverra' per il nostro territorio. A firmarlo saranno il Presidente della LILT di Arezzo, Dott. Andrea Barbieri, Presidente Provinciale LILT a.p.s Arezzo e il Dott. Giovanni Grasso, Presidente Provinciale OPI Arezzo. E' volontà delle due associazioni collaborare, si legge nel protocollo d'intesa che verrà firmato, alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, ad orientare gli stili di vita incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo, con il fine di ridurre l'incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita; LILT Arezzo e OPI Arezzo hanno l'obiettivo comune di definire, promuovere programmi ed interventi di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e strumenti divulgativi, sensibilizzazione dei media, partecipazione a programmi TV e convegni.

