Il progetto di volontariato aziendale In day a favore del Cuamm

Scopri il progetto di volontariato aziendale "In-Day" di Intrum Italy: un'opportunità unica per donare il proprio tempo a favore del Cuamm e altre realtà locali. Un'iniziativa che non solo contribuisce a fare del bene nella comunità, ma rafforza anche lo spirito di squadra tra i dipendenti. Unendo solidarietà e crescita personale, ogni partecipante diventa protagonista di un cambiamento positivo: perché insieme possiamo fare la differenza.

Un progetto di volontariato aziendale per donare il proprio tempo a supporto di realtà associative del territorio per fare del bene e rafforzare lo spirito di squadra. È l’obiettivo del progetto nazionale “in-day” promosso da Intrum Italy, società leader nel settore del credito, joint venture tra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il progetto di volontariato aziendale "In day" a favore del Cuamm

Il progetto di volontariato aziendale In day a favore del Cuamm

