Il principino Louis star del Trooping the colour 2025 | il sorriso sdentato e lo show sul balcone di Buckingham Palace

a soli sette anni, Louis conquista il cuore di tutti con il suo sorriso sdentato e la spontaneità contagiosa, dimostrando che anche i più piccoli possono essere i protagonisti indiscussi di un evento così prestigioso. La sua energia e autenticità rendono il Trooping the Colour 2025 un momento indimenticabile nel cuore di Londra. La sua presenza promette di illuminare il futuro della famiglia reale.

Il principino Louis, 7 anni, si conferma la vera star del Trooping the colour. Saluta la folla, si copre il volto e sul balcone indica entusiasta le Red Arrows che sfilano nel cielo di Londra.

