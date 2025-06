Il Pride è il termometro del Paese Oggi più che mai servono coraggio e conflitto

Il Roma Pride torna a sfilare per le vie di Roma, portando con sé un messaggio forte e chiaro: la lotta per i diritti non si ferma, anzi. Dopo il trentennale dello scorso anno, questa edizione intitolata “Fuorilegge” denuncia le ingiustizie e le discriminazioni ancora presenti nel nostro Paese. È il momento di sfidare l’indifferenza, di alzare la voce e di dimostrare che il coraggio può cambiare le regole del gioco.

Dopo il trentennale celebrato lo scorso anno, il Roma Pride torna a marciare per le strade della Capitale sabato 14 giugno. Un’edizione che sceglie un titolo forte, diretto, impossibile da ignorare: “Fuorilegge”. “Un titolo che descrive perfettamente la condizione in cui lo Stato italiano costringe ancora oggi le famiglie arcobaleno e moltissime persone della comunità LGBTQIA+” spiega a ilfattoquotidiano.it Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo Mario Mieli. “Ci hanno chiamato fuorilegge per anni. Ma oggi, in Italia, essere una persona trans o una famiglia con due papà significa non avere alcun riconoscimento, alcuna tutela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il Pride è il termometro del Paese. Oggi più che mai servono coraggio e conflitto”

