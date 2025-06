Il presidio in centro a Milano di amici e parenti di Teresa Terry Meneghetti

Nel cuore di Milano, un presidio di amici e parenti si raccoglie con ferma determinazione. Silvia Bindella, figlia di Teresa Terry Meneghetti, chiede giustizia per la madre, vittima di un tragico fatto che ha scosso tutta la città. La sua voce è un grido di verità: "Non ci devono, non ci possono essere attenuanti". La richiesta di giustizia risuona con forza, perché nessuno dovrebbe dimenticare o ignorare una tragedia così grave.

La figlia Silvia Bindella chiede giustizia per la madre uccisa da un 15enne lo scorso 14 maggio nel suo appartamento: "Non ci devono, non ci possono essere attenuanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio in centro a Milano di amici e parenti di Teresa "Terry" Meneghetti

In questa notizia si parla di: presidio - centro - milano - amici

Centro Cardinal Ferrari: il 18 giugno scatta lo sciopero con presidio ai cancelli - Il 18 giugno, il Centro Cardinal Ferrari si prepara a fare sentire la propria voce: uno sciopero con presidio ai cancelli, in risposta alla rottura delle trattative aziendali e alle tante questioni irrisolte che pesano sulla squadra.

Oggi a Milano, in via Vespri Siciliani 12, è stata inaugurata con Matteo Salvini la nuova sede della Lega: un presidio di ascolto, presenza e impegno concreto in uno dei quartieri più vivi della città. Oggi e come sempre la sfida parte dal territorio. Milano ha biso Vai su Facebook

Il presidio in centro a Milano di amici e parenti di Teresa Terry Meneghetti; Verità e giustizia per Lucia Raso, nuovo presidio di familiari e amici; Unipol, presidio di lavoratori e lavoratrici nel cuore della city milanese.

Milano, presidio al centro sociale Leoncavallo contro lo sfratto - Farina ha aggiunto: “Questo presidio si rafforza con il tempo, e il Comune di Milano, che è una delle parti principali del problema ... Secondo msn.com

Milano, presidio al centro sociale Leoncavallo contro lo sfratto: «È la 130esima volta» - Farina ha aggiunto: «Questo presidio si rafforza con il tempo, e il Comune di Milano, che è una delle parti principali ... Da msn.com

“Amici della piazza”, presidio smantellato - Smantellata la casetta di legno sede degli “Amici della piazza”, presidio del parco pubblico di via Donizetti a Cesate. Come scrive ilgiorno.it