Il ponte mobile è tornato in funzione

Il ponte mobile di Bellaria Igea Marina è tornato pienamente operativo, portando sicurezza e funzionalità alla comunità. Ad annunciarlo è il vicesindaco Francesco Grassi, che sottolinea l’efficienza dell’intervento di ripristino, realizzato in tempi rapidi per risolvere una criticità tecnica legata alla rottura della valvola di ritenuta idraulica. Un’operazione tanto tecnica quanto delicata, che ha richiesto tempestività e competenza, dimostrando l’impegno della città nel garantire servizi efficienti per tutti.

"Il ponte mobile di Bellaria Igea Marina è tornato pienamente funzionante". Ad annunciarlo è il vicesindaco Francesco Grassi. L'intervento di ripristino, eseguito nei giorni scorsi, ha risolto una criticità tecnica che ne aveva compromesso l'operatività: la rottura della valvola di ritenuta idraulica, componente fondamentale per il corretto sollevamento della struttura. Un'operazione tanto tecnica quanto delicata, che ha richiesto tempestività e competenza. "La valvola era danneggiata – racconta il vicesindaco Francesco Grassi – non riusciva più a mantenere in pressione l'olio, e questo impediva chiaramente il sollevamento del ponte.

