Il ponte di via Santa Maria Maddalena sarà demolito

Il ponte di via Santa Maria Maddalena a Figline sta per essere sostituito con una struttura più lunga e moderna, migliorando la viabilità e la sicurezza della zona. La demolizione, prevista tra il 21 e il 22 giugno, farà parte dei lavori di Autostrade per l’Italia per la terza corsia autostradale. Durante le operazioni, si prevedono interventi mirati e temporanei, ma il risultato finale sarà un collegamento più efficiente e sicuro per tutta la comunità.

Via il ponte di via Santa Maria Maddalena a Figline: al suo posto un altro più lungo e più moderno. La demolizione del sovrappasso rientra nei lavori, di competenza di Autostrade per l’Italia per la terza corsia autostradale. Per eliminare il ponte, gli operai saranno a lavoro nella notte tra il 21 e il 22 giugno; dopo le delicate operazioni di demolizione, verrà realizzato subito quello nuovo di lunghezza maggiore. Durante le varie fasi di intervento, la circolazione stradale sarà deviata sulla SP1 e su via Santa Maria di Loreto. Nelle scorse settimane gli operai sono stati impegnati nell’eliminazione dei vecchi e realizzazione dei 5 nuovi cavalcavia nel tratto Firenze sud – Incisa Reggello, alcuni in territorio di Rignano, altri di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ponte di via Santa Maria Maddalena sarà demolito

