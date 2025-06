Il patrimonio pubblico passa a Fiumicino | c’è l’accordo tra Comune e Regione Lazio

Un importante passo avanti per Fiumicino: grazie a un accordo tra Comune e Regione Lazio, il patrimonio pubblico della città si amplia, portando scuole, parchi e impianti pubblici sotto la gestione locale. Questa delibera, approvata il 10 giugno, segna un nuovo capitolo di sviluppo e valorizzazione del territorio, rafforzando l’identità di Isola Sacra e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Un passo fondamentale verso un futuro più condiviso e sostenibile.

Fiumicino, 14 giugno 2025 – Passeggiando per le vie di Isola Sacra, in particolare lungo via Coni Zugna e via Trincea delle Frasche, si possono incontrare scuole, asili, parchi e impianti pubblici che, fino a ieri, insistevano su terreni regionali. Ora, con una delibera approvata dalla Giunta comunale il 10 giugno, quelle stesse aree entreranno ufficialmente nel patrimonio del Comune di Fiumicino. L’atto, numero 101 del 2025, ratifica uno schema di accordo procedimentale-convenzionale con la Regione Lazio per il trasferimento della proprietà di un primo blocco di beni: il valore complessivo stimato dei cespiti è pari a 498. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - patrimonio - accordo - comune

