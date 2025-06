Il papà di Chantal Tonello racconta il loro incontro dopo 13 anni | Ha visto solo 4 persone nella sua vita

Dopo tredici anni di attesa, il cuore di Andrea Tonello si è finalmente riunito con sua figlia Chantal, in un incontro che ha lasciato un segno indelebile. La cronaca di questa dolorosa separazione e della difficile realtà di una famiglia divisa dalla più complessa delle vicende giudiziarie merita attenzione. In un racconto intenso, Andrea rivela le emozioni profonde di un ricongiungimento tanto desiderato quanto devastante. Continua a leggere per scoprire come si sta riprendendo questa storia di speranza e sofferenza.

A Fanpage.it parla Andrea Tonello, papà di Chantal, la bimba sequestrata in Italia dalla madre il 30 novembre 2012 e rintracciata giovedì 12 giugno con una task force di polizia a Mezotur, in Ungheria. L'uomo ha raccontato l'incontro avvenuto dopo 13 anni: "È stato devastante, mia figlia è in uno stato psicologico difficilissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo anni di incertezze e speranze, la piccola Chantal Tonello, scomparsa 13 anni fa a Vigonza, sembra essere stata ritrovata vicino a Budapest.

