Il padre di Andrea Sempio sbotta a Quarto Grado | Persecuzione vigliacca lo sfogo su cosa succede in casa

Nell’ultimo episodio, Giuseppe Sempio esplode in un acceso sfogo, denunciando una persecuzione vigliacca che sta insidiando la sua famiglia. Con parole dure e sincere, pone in evidenza come le tensioni abbiano già distrutto i Poggi, e teme che il suo nucleo possa seguire lo stesso destino. La situazione si fa sempre più critica: cosa si nasconde dietro questa spirale di accuse e rancori?

Giuseppe Sempio: "La famiglia più distrutta è quella dei Poggi, non vorrei che si distruggesse anche la mia. Tonnellate di fango, una persecuzione vigliacca". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il padre di Andrea Sempio sbotta a Quarto Grado: "Persecuzione vigliacca", lo sfogo su cosa succede in casa

"Mio figlio è una persona buona" A #Quartogrado parla il papà di Andrea Sempio Vai su X

