Il nuovo inno FIFA Desire sarà cantato da Robbie Williams e Laura Pausini

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: il nuovo inno FIFA "Desire" unisce le voci di Robbie Williams e Laura Pausini, creando un connubio perfetto tra musica e calcio. Questi due artisti di fama mondiale si preparano a conquistare il palcoscenico globale durante la FIFA Club World Cup 2025™, che si terrà a Miami. La loro collaborazione promette di diventare la colonna sonora di un evento epico, segnando un nuovo capitolo nel mondo dello sport e della musica.

La musica incontra il calcio con Robbie Williams e Laura Pausini che saranno protagonisti sul palcoscenico globale della FIFA. L’artista britannico di fama internazionale, è stato ufficialmente nominato ambasciatore musicale della FIFA in vista della FIFA Club World Cup 2025™, al via il 14 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami. L’annuncio è arrivato nel corso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il nuovo inno FIFA “Desire” sarà cantato da Robbie Williams e Laura Pausini

