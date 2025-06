Il nuovo corso della ginnastica

Il nuovo corso della ginnastica si presenta come un emozionante viaggio di trasformazione e rinascita. Fabrizia D’Ottavio cattura perfettamente questa fase di evoluzione, sottolineando come le certezze si smontino e si ricostruiscano con entusiasmo e innovazione. È un momento di grande fermento, dove le sfide si trasformano in opportunità. Per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione, non ti resta che continuare a leggere.

La fotografia del giorno è in poche schiette parole. "Cambiano le squadre, crollano le certezze, se ne costruiscono altre", dice Fabrizia D'Ottavio. "È un periodo di cambiamento un po' per.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Dragas guida nelle clavette, Raffaeli seconda nel nastro. In corso la seconda suddivisione - Segui in tempo reale l'emozionante finale di Ginnastica Ritmica ai Campionati Europei 2025! Tra colpi di scena e performance straordinarie, le atlete si sfidano con grazia e determinazione, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Corso Istruttore Ginnastica Posturale; Corso di Formazione per Istruttore AiCS di Ginnastica Ritmica; Corsi di ginnastica per la Terza Età.