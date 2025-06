Il Napoli si è informato su Chiesa al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa Romano

Il calciomercato estivo si infiamma con il Napoli, che si è attivato con vigore sulla pista Federico Chiesa. L’attaccante italiano, desideroso di tornare a brillare nel nostro campionato, sembra essere al centro delle attenzioni partenopee. Secondo Fabrizio Romano, il club azzurro sta valutando diverse opzioni prima di puntare decisamente sul suo obiettivo numero uno, svelando così un grande colpo in vista. Chiesa vuole...

Federico Chiesa vuole nient’altro che l’Italia. Queste le ultime notizie di calciomercato estero da parte dell’esperto Fabrizio Romano, che poco fa ha pubblicato un video a riguardo come di consueto sul proprio canale Youtube. Il Napoli, a detta di Romano, starebbe sondando come al solito una pluralità di scelte per poi – dopo essersi informato e dopo aver valutato – affondare il colpo sul proprio preferito per costi e benefici. Chiesa vuole tornare in Italia, il Napoli l’ha sondato ( Romano ). «Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool, anche se a malincuore. Federico sta bene in Inghilterra con compagni e allenatore, non ha relazioni negative col mondo Liverpool ma vuole giocare, dato che gli infortunati sono completamente smaltiti e ora ad Anfield è arrivato Wirtz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli si è informato su Chiesa, al momento è l’unica squadra in Italia che si è mossa (Romano)

