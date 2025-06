Il Napoli non si ferma più | 50 milioni per l’attaccante da 20 gol

Il Napoli non si ferma più: con investimenti da 50 milioni per un attaccante da 20 gol, il club azzurro punta a consolidare la sua leadership. De Laurentiis e Manna sono infaticabili, ufficializzando già De Bruyne e Marianucci, mentre lavorano per chiudere con Juanlu e Musah. La corsa al bomber decisivo continua, perché il sogno di dominare la Serie A è più vivo che mai. Il futuro partenopeo si scrive ora, e la passione dei tifosi si fa sentire forte e chiara.

De Laurentiis e Manna sono scatenati: ufficializzati De Bruyne e Marianucci, si punta a chiudere per Juanlu e Musah e nel mirino c’è un bomber da 20 gol (Ansa Foto) – SerieAnews Fermate Giovanni Manna. Una sorta di appello ricorrente da parte delle tifoserie delle squadre italiane e, forse, anche dei dirigenti. Il direttore sportivo del Napoli è praticamente senza freni ed è senza dubbio il re del mercato in questo momento. De Bruyne il primo acquisto stellare, il colpo dell’intera Serie A. E se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi avranno pensato a Napoli e dintorni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Napoli non si ferma più: 50 milioni per l’attaccante da 20 gol

Juanlu Sánchez, c'è l'ok del giocatore, Manna in Spagna per chiudere l'affare Secondo Romano il Siviglia chiede 20 milioni, mentre l'offerta del Napoli è ferma a 15

Il Napoli non si ferma: pronti 50 milioni di euro per Lookman, ma l'Atalanta ne chiede di più; Simeone la prima scelta del Pisa per l'attacco (CorSport); Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato.

Il Napoli vuole Lookman, ma non bastano 50 milioni. Theo ai saluti, Pogba al Monaco? - Il Napoli campione d'Italia è scatenato sul mercato ed è alla ricerca di un colpo pesante anche in attacco, anche se per il momento c'è una diff ...

Napoli scatenato, per Lookman pronta maxiofferta per un attacco stellare - Sul mercato l'obiettivo del Napoli è Lookman per completare un attacco stellare e garantire un maggior numero di gol.

Napoli, Kvara non si vende. Il club rilancia: 5,5 milioni fino al 2027 - Considerata anche la prevista partenza di Osimhen, Il Napoli vuol riconoscere al ...