Il Napoli batte la concorrenza della Juventus | Si aspetta l’offerta

Il Napoli si prepara a dominare il mercato estivo 2025, superando la Juventus e puntando a un roster imbattibile. Kevin De Bruyne non basta più: il club vuole creare una squadra che possa affrontare qualsiasi avversario, vincere lo Scudetto e competere efficacemente in Champions League. Per realizzare questo sogno, è fondamentale costruire una rosa all’altezza, pronta a scrivere una nuova epoca di successi. La sfida è aperta: il futuro azzurro si sta delineando.

