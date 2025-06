Il musicista Pacini campione di ballo con la compagna Mina Sgobba

David Pacini e Mina Sgobba sono una coppia vincente, non solo nella vita ma anche nel cuore del movimento sportivo e danzante. Recentemente tornati dai CSIT World Sport Games di Loutraky in Grecia, hanno conquistato la medaglia d’oro nel ballo folk romagnolo il 7 giugno, dimostrando che passione e dedizione portano sempre al successo. La loro storia è un esempio di come l’arte del ballo possa unire e far brillare i talenti italiani nel mondo.

David Pacini e Mina Sgobba non sono solo uniti nella vita, ma anche nell'attività sportiva e in modo particolare nel ballo, che poi è una disciplina sportiva. Sono appena tornati da Loutraky in Grecia dove si sono svolti i CSIT World Sport Games. E dove loro il 7 giugno hanno vinto la medaglia d'oro classificandosi primi nella disciplina del ballo folk romagnolo. David Pacini, di Ponte Uso frazione di Sogliano al Rubicone, fisarmonicista, trombettista, cantante, 52 anni, da 45 anni calca i palcoscenici italiani, ha una sua orchestra e l'estate 2025 piena di serate e spettacoli in giro per l'Italia.

