Il museo di Colorado Springs è di grande interesse anche per i visitatori che arrivano dall' Europa sopratutto in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026

Il Museo Olimpico e Paralimpico di Colorado Springs rappresenta una tappa imperdibile per gli appassionati di sport e cultura di tutto il mondo, in particolare per i visitatori europei in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Con un design all’avanguardia e un’esperienza coinvolgente, questo museo celebra l’eccellenza olimpica e l’inclusività paralimpica. Un viaggio nel cuore dello sport che ispira e emoziona, da non perdere prima di immergersi nell’atmosfera dei prossimi giochi.

C olorado Springs (Colorado), 12 giu. (askanews) – È un museo di grande impatto emozionale, oltre che unico ed estremamente moderno lo U.S. Olympic & Paralympic Museum di Colorado Springs, città americana nata sotto il segno della febbre dell’oro e rinata sotto quello dei cinque cerchi olimpici. Nel 1978, infatti il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti d’America (USOPC) da New York si trasferì a Colorado Springs e da allora la città è l’orgogliosa sede del Team USA. Il museo, nella sua unicità , è di grande interesse anche per i visitatori che arrivano dall’Europa: un vero training di valori ed emozioni in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il museo di Colorado Springs è di grande interesse anche per i visitatori che arrivano dall'Europa, sopratutto in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

In questa notizia si parla di: colorado - springs - museo - interesse

Il museo olimpico di Colorado Springs, città rinata a cinque cerchi - Immerso tra le montagne del Colorado, il Museo Olimpico di Colorado Springs è un vero e proprio viaggio nel cuore dello sport e dell'ispirazione.

Il museo olimpico di Colorado Springs, città rinata a cinque cerchi; Il museo olimpico di Colorado Springs città rinata a cinque cerchi.

Il museo olimpico di Colorado Springs, città rinata a cinque cerchi - evolCoverUrl="2147630_sd_684c32a46b614_1749824164. Segnala affaritaliani.it