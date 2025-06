Il murale per Silvio Berlusconi è già stato rimosso

Il murale dedicato a Silvio Berlusconi, realizzato dall'artista Alexsandro Palombo all'aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, ha avuto vita breve. L'intervento di rimozione è avvenuto da parte del personale di manutenzione dello scalo, che ha eliminato l'opera. Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti, riflettendo la complessità del rapporto tra arte, memoria e spazio pubblico.

Ha avuto vita breve il murale dedicato a Silvio Berlusconi, realizzato all'aeroporto di Milano Malpensa nell'anniversario della sua morte dall'artista Alexsandro Palombo. "L'intervento di rimozione è avvenuto da parte del personale addetto alla manutenzione dello scalo, che ha eliminato l'opera.

"Welcome to Silvio Berlusconi Airport". A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere - Benvenuti all'aeroporto di Malpensa, dove un nuovo murale rende omaggio a Silvio Berlusconi. L'artista AleXsandro Palombo ha creato questa opera per celebrare la tenacia e l'influenza di un uomo che, nonostante tutto, continua a dominare l’immaginario collettivo italiano.

