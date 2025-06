Il mondo dei vini rosé è sempre più vario e ricco | che siano fermi da aperitivo o da pasto frizzanti per una sera speciali o Champagne un calice di rosé ci fa subito sentire in vacanza

Il mondo dei vini rosé è un universo affascinante e in continua espansione, capace di regalare emozioni e ricordi estivi ad ogni sorso. Dal delicato color dei tramonti estivi alle atmosfere delle serate in terrazza, il rosé ci trasporta in vacanza anche in città. Che sia fermo, frizzante o champagne, il suo fascino si adatta a ogni occasione, rendendo ogni momento speciale. Scopri come valorizzarlo al massimo e vivere esperienze indimenticabili.

Il colore è quello dei tramonti estivi, e l'atmosfera quella delle rilassate serate in terrazza: il vino rosé, dalla Provenza alla Sicilia, ha il potere di farci sentire un po' in vacanza, anche siamo ancora in città. Leggi anche › Giornata internazionale del vino rosato: 26 rosé da provare subito Che lo si degusti in aperitivo a fine giornata, o durante i pasti del fine settimana, c'è un vino rosé per tutte le occasioni: fermo, frizzante o spumante. Leggi anche › 10 vini rosati per l'estate e i consigli del sommelier Ecco una selezione di più di 20 bottiglie da provare, per tutte le occasioni da qui alla fine dell'estate.

Quello del vino è un mondo vario, composito, affascinante Ma il mondo del rosato è speciale, ha tanto da dire e da dare Un rosato ti si mette al fianco e ti migliora le serate Giuseppe Gentile Partesa

