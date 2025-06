Il mio grazie e Come Saprei pesano 30 anni Non so se sono degna ma sono onorata di avere brani che vengono cantati ancora oggi | Giorgia conquista Roma

Il mio grazie è come un ponte tra passato e presente, un riconoscimento all’amore che il pubblico nutre per i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Dopo 30 anni, Giorgia celebra con entusiasmo “Come Saprei”, conquistando Roma e il cuore di migliaia di fan con due serate sold out alle Terme di Caracalla. Un traguardo che testimonia quanto la musica possa unire e emozionare nel tempo. Ci auguriamo che questa magia continui ancora a lungo.

Reduce dalle registrazioni in corso delle nuova edizione di “ X Factor”, dove è stata riconfermata come conduttrice, Giorgia ha dato il via al tour celebrativo dei trent’anni di “Come Saprei” che è stato salutato, ieri sera venerdì 13 giugno, calorosamente con un sold out (4.400 presenze) alle Terme di Caracalla nella “sua” Roma. Si replica con un altro sold out questa sera. “Grazie per questa accoglienza, – ha esordito Giorgia sul palco – ci sono pure i palloncini bianchi. È stato stupendo trovarvi già così pronti, bellissimi. Cerco le parole, i concetti, ma una parola migliore di un semplice ‘grazie’ non la trovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio grazie e Come Saprei pesano 30 anni. Non so se sono degna, ma sono onorata di avere brani che vengono cantati ancora oggi”: Giorgia conquista Roma

