Il ministro della Giustizia Carlo Nordio illustra la riforma al convegno di Magistratura Indipendente

Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha presentato la nuova riforma al convegno di Magistratura Indipendente, tenutosi all’Hotel Palace. Un'occasione importante per approfondire le novità legislative, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un passo cruciale per rafforzare l’indipendenza e l’efficacia della giustizia italiana. Scopri come questa rivoluzione potrebbe cambiare il volto del sistema giudiziario nel nostro Paese.

Si è tenuto all'Hotel Palace il convegno nazionale di Magistratura Indipendente, incentrato sulla riforma costituzionale proposta dal Governo e approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Il testo prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento.

