Il Metromare svolta per la città. Salveremo i Mutoid a ogni costo.

Un anno da sindaco per Filippo Sacchetti. Dodici mesi segnati dai numerosi cantieri e progetti, ma anche da episodi che hanno scosso fortemente la comunità di Santarcangelo. Come le è cambiata la vita dal giugno 2024? "Sono un figlio di questa città, ci sono cresciuto respirandone ogni angolo, l’ho sempre vissuta e frequentata anche quando ero assessore e cerco di mantenere lo stesso approccio con la gente. Certo: le responsabilità e le aspettative sono aumentate, ma proprio per questa sintonia con la comunità anche le gratificazioni sono diverse. La mia vita è molto più piena e complessa, ma fare il sindaco della tua città la rende molto bella" I risultati di cui va più fiero? "Abbiamo lavorato tanto per dare delle traiettorie precise: penso al piano strategico della cultura, alla città dei 15 minuti, alla brand identity per diventare destinazione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it