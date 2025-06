Il messaggio al Mondo della Basilica di Assisi che si illuminerà di rosso | Il sangue non si sparge ma si dona

Il messaggio che si diffonderà questa sera dalla Basilica di Assisi è un potente invito alla solidarietà e alla vita. Quando la facciata si tingerà di rosso, non si parlerà di sangue sparso, ma di sangue donato: un gesto di speranza e di umanità. Quella luce simbolica rappresenta l'inizio di un impegno condiviso per salvare vite e costruire un mondo più compassionevole, dove il cuore batte forte nel rispetto della vita altrui.

Quando, questa sera, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso sarà la conclusione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra ogni anno il 14 giugno. Ma quel rosso sangue della Basilica è allo stesso tempo l'inizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il messaggio al Mondo della Basilica di Assisi che si illuminerà di rosso: "Il sangue non si sparge ma si dona"

In questa notizia si parla di: basilica - rosso - sangue - assisi

I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi-... Vai su Facebook

Giornata del Donatore del sangue, la basilica di San Francesco si illumina di rosso; La Basilica di Assisi si tinge di rosso per i donatori; Giornata del donatore, Basilica di San Francesco si illuminerà di rosso.

Assisi, Basilica di San Francesco illuminata di rosso per la giornata mondiale del donatore di sangue - Questa sera, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso. Come scrive informazione.it

La Basilica si illumina di rosso per la Giornata del Donatore di Sangue - Questa sera, sabato 14 giugno 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso. Segnala sanfrancescopatronoditalia.it

Donazione sangue: Assisi, questa sera la basilica di san Francesco illuminata di rosso - Questa sera, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la facciata della chiesa superiore della basilica di san Francesco in Assisi si illuminerà di rosso. Lo riporta agensir.it