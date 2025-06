Il mercato chiama Pruzzo | C’è bisogno di un centrale di affidabilità totale

Il mercato chiama, e la Roma si prepara a costruire una squadra solida e affidabile, pronta a sfidare ogni avversario. Con l’arrivo di Gasperini in panchina, l’obiettivo è creare un nuovo capitolo di successi tra le mura amiche. Ogni giorno sarà cruciale per plasmare il volto della rosa, con Ghisolfi chiamato a soddisfare le richieste del tecnico piemontese. I pensieri sul mercato giallorosso sono già in fermento, pronti a scrivere una nuova storia.

Da qui fino all’inizio del prossimo campionato – esordio il weekend del 24 agosto tra le mura amiche contro il Bologna – ogni giorno sarĂ importante per la costruzione della nuova Roma, che con l’arrivo in panchina di Gasperini subirĂ un rinnovamento. Il tecnico piemontese ha giĂ stilato la lista di ciò che si aspetta dal calciomercato e adesso toccherĂ a Ghisolfi soddisfarne le richieste. I pensieri sul mercato giallorosso. Intervenuto a Radio Radio Mattino si è espresso anche in tema di mercato Roberto Pruzzo, che ha dato un’indicazione precisa riguardo a quale sarebbe la prioritĂ : “SoulĂ© non è Charles De Ketelaere o Lookman, si tratta di un calciatore che va assestato nel ruolo giusto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il mercato chiama, Pruzzo: “C’è bisogno di un centrale di affidabilitĂ totale”

