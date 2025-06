Il Mediterraneo di Bresh | un viaggio tra speranza solitudine e la poetica del non affondare

viaggio musicale che attraversa le acque profonde dell’anima, tra speranza e solitudine. Un’ode alla resilienza e alla poesia del non affondare, capace di regalare conforto e introspezione a chi ascolta. "Mediterraneo" non è solo un album, ma un invito a navigare tra le emozioni più autentiche della vita, abbracciando le sue molteplici sfaccettature e trovando, in ogni nota, la forza di restare a galla.

"Per i sognatori, per chi cerca speranza. Creato per restare a galla tra la marea dell'umore, quasi un'autoterapia. Pensavo sempre al partire o al tornare ma non pensavo mai ai benefici del viaggio. Poi ho capito che non c'è una scelta netta ma l'accettazione della complessività della vita e delle sue molteplici possibilità". Con queste parole Bresh racconta il suo nuovo album "Mediterraneo", uscito lo scorso 6 giugno e composto da 16 brani. Un inno alla resilienza e alla ricerca di un equilibrio in un mondo che, oggi più che mai, "sembra voler disorientare". L'artista genovese, reduce dal successo di Sanremo con "La tana del granchio" e dal successivo singolo "Umore marea", porta l'ascoltatore in un viaggio intimo e profondo, dove "la musica diventa un porto sicuro".