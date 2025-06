Il Mattino | Lucca Beukema e Musah | Napoli accelera su tre fronti Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola

Il Napoli si sta rapidamente rafforzando, puntando su tre fronti chiave con entusiasmo e determinazione. Lucca, Beukema e Musah sono i protagonisti di una strategia ambiziosa, ma l’incognita Juanlu rappresenta un ostacolo inatteso. La sfida spagnola si fa sempre più complessa mentre il club partenopeo non molla, convinto di poter superare ogni rallentamento. La situazione si prospetta ricca di sorprese e colpi di scena.

"> «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola» di Gennaro Arpaia – Il Mattino di Napoli Mentre la missione in terra andalusa prosegue con prudenza, il Napoli guarda oltre Juanlu e punta forte su Lorenzo Lucca. Come riporta Il Mattino di Napoli, l’attaccante classe 2000 dell’Udinese è tornato ai vertici del borsino azzurro nelle ultime ore. C’è il gradimento dell’allenatore Antonio Conte, quello del giocatore e, soprattutto, quello della dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola»

In questa notizia si parla di: napoli - mattino - lucca - juanlu

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

Juanlu Sanchez-Napoli: la prossima settimana può essere decisiva Secondo Matteo Moretto, il Napoli e il Siviglia avrebbero sostenuto colloqui costanti nelle ultime ore, forti soprattutto del 'si' del calciatore Dalla Spagna chiedono 16 milioni: il Napoli può Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Lucca per l'attacco di Conte. Frenata per Musah; SKY - Il Napoli punta Juanlu Sanchez e Musah, bloccato Lucca, ecco tutti i dettagli; Calciomercato Napoli, Lucca per l'attacco di Conte. Frenata per Musah.

IL MATTINO - Il Napoli potrebbe provare un affondo per Antonio Nusa: ecco la situazione - Lorenzo Lucca è un nome caldo per l'attacco del Napoli, ma c'è un altro profilo da monitorare con attenzione. Segnala napolimagazine.com

Calciomercato Napoli, Lucca per l'attacco di Conte. Frenata per Musah - Perché mentre il direttore sportivo Giovanni Manna viveva ieri un’altra importante ... ilmattino.it scrive

CDM - Il Napoli punta Lorenzo Lucca dell'Udinese come alternativa a Lukaku - Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno: “L’attaccante è intenzionato a cambiare aria dopo due stagioni in cui ha segnato vent ... Riporta napolimagazine.com