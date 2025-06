Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia slitta per le proteste in città I residenti | Bloccheremo i canali

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia rischia di essere rinviato a causa delle crescenti proteste dei residenti, determinati a difendere la loro città da ogni forma di sfruttamento. Il comitato «No space for Bezos» promette manifestazioni pacifiche e, se necessario, azioni più chiassose, affinché Venezia non diventi lo sfondo di un evento controverso. La lotta per tutelare l’integrità della città si fa sentire forte e chiara.

Il comitato «No space for Bezos» ha annunciato manifestazioni pacifiche: «La città non può fare da sfondo a una persona che sfrutta i lavoratori. Ci butteremo in canale se servirà».

