Se ho dieci talenti, investo su di loro per dieci, perché il vero valore di Tetra Pak risiede nelle persone. Roberto Mastri, managing director di Tetra Pak Packaging Solutions, sottolinea come il focus sul welfare e sulla crescita individuale siano fondamentali per l’innovazione e il successo aziendale. Questa filosofia, testimoniata dal progetto Nido Stella, dimostra che un’impresa può crescere solo valorizzando chi le dà vita ogni giorno.

di Paolo Tomassone Roberto Mastri, managing director di Tetra Pak Packaging Solutions, ha le idee chiare: in un’azienda che fa ricerca e sviluppo ad altissimo livello, le persone sono tutto. E quando investi anni per formare competenze uniche, devi fare di tutto per tenerle. Il Nido Stella è solo la punta dell’iceberg di una filosofia aziendale che mette al centro il benessere delle persone. "Se ho dieci talenti, investo su di loro per dieci anni e poi se ne vanno perché non offro flessibilità, quanto ho perso?", si chiede Mastri. La risposta è semplice: molto più di quanto costa un nido aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il manager Roberto Mastri: "Tetra Pak dà priorità alle persone e al welfare"

