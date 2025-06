Il loggionista impenitente è una dichiarazione d’amore al melodramma italiano e non

nicchia di personaggi irresistibili e situazioni esilaranti, lasciando che il melodramma italiano e il genio di Wodehouse mi guidino fuori dal vortice dei pensieri. Perché, a volte, la soluzione migliore è abbandonarsi a storie che sanno coccolare l’anima e far sorridere il cuore. E tu, quale motivo sceglieresti per riscoprire la serenità nelle serate più confuse?

In tempi in cui l’assenza di pensiero alimenta inevitabilmente i retropensieri, ci sono serate in cui un gentiluomo deve prendere atto che le possibilità di dipanare matasse troppo intricate sono ridotte al minimo. In questi casi, esistono due rimedi: alternativamente, una tazza di tè, o un libro di P.G. Wodehouse. Ecco, io per sicurezza in quei momenti ricorro ad ambedue. Mi ritrovo così al Castello di Blandings, in compagnia di una nutrita schiera di personaggi, il cui tratto comune è una profonda, radicata, incrollabile, leggerezza. E fin qui, tutto bene. Solo che ogni volta che mi imbatto in Sir Galahad Threepwood (Gally per gli affezionati, fratello del nono conte, vero proprietario della bicocca), immancabilmente rivedo in lui Alberto Mattioli! È una condanna, credetemi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it