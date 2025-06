Il liceo Fermi porta in scena una rilettura moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie

Il Liceo Fermi di Aversa apre le porte a un affascinante viaggio nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, rivisitato con una prospettiva moderna e coinvolgente. Questo progetto teatrale, parte dell’iniziativa “Un palcoscenico di emozioni”, sottolinea come il teatro possa essere un potente strumento educativo, capace di formare identità e promuovere l’inclusione. Una performance da non perdere, che promette di sorprendere e ispirare il pubblico di tutte le età .

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa rinnova il suo impegno nella promozione dell’attività teatrale come strumento educativo e formativo, portando avanti il progetto: “Un palcoscenico di emozioni: il teatro, palestra di identità e alterità ”, coordinato dall’esperto Rocco. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il liceo Fermi porta in scena una rilettura moderna di "Alice nel Paese delle Meraviglie"

In questa notizia si parla di: liceo - fermi - porta - scena

'Inventiamo una banconota': Il Liceo Fermi si aggiudica il primo posto al concorso della Banca d'Italia - Eccellere nel mondo dell'istruzione e della creatività : il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, sede di Parete, si aggiudica il primo posto al concorso nazionale "Inventiamo una Banconota" della Banca d'Italia, vincendo un premio di € 10.

Parlano di noi: Diverse testate giornalistiche regionali riportano la notizia della rappresentazione teatrale degli studenti del Liceo Fermi prevista per il prossimo 22 giugno. Nei commenti i link degli articoli. Vai su Facebook

Il liceo Fermi porta in scena una rilettura moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie; Aversa. Il ‘Fermi’ porta in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”; IL LICEO CLASSICO DI MOLFETTA PORTA IN SCENA LE EUMENIDI DI ESCHILO.

Il Liceo Fermi di Aversa porta in scena ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’: teatro, solidarietà e formazione - Il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" rinnova anche quest’anno il suo impegno nel teatro come strumento educativo e di crescita, con una nuova produzione che promette emozioni e riflessioni. Lo riporta casertaweb.com

Liceo Fermi, ecco il murales con i 4 sindaci di Bologna dopo la Liberazione - Giuseppe Dozza, Guido Fanti, Renato Zangheri e Renzo Imbeni sulla parete dell’edificio accompagnati da quattro parole: solidarietà, ambiente, democrazia e pace. Riporta msn.com

Gli studenti dell’Istituto Fermi e della media San Giulio di Castellanza in scena con “Mamma mia” - Al Teatro “Dante”, giovedì 29 maggio è andato in scena il tradizionale spettacolo in lingua inglese delle classi ... Segnala varesenews.it