Il lessico di Teresanna le diapositive Instagram e il naufragio della lettura

Il mondo digitale ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, ma a quale prezzo? Tra le diapositive di Teresanna su Instagram e il naufragio della lettura, si cela un fenomeno inquietante: la perdita di uno strumento fondamentale per la crescita personale e culturale. Prima di affrontare questo tema, ho deciso di immergermi in tre libri recenti, pronti a guidarmi tra i rischi dell’iperconnessione e la fuga dalla profondità. È tempo di riflettere: come possiamo recuperare il valore della lettura?

Subito prima di cominciare a scrivere questo articolo, sono andata su Amazon e ho ordinato tre libri. “Iperconnessi”, di Jean M. Twenge (Einaudi); “L’era della dopamina”, di Anna Lembke (ROI); “L’attenzione rubata”, di Johann Hari (La nave di Teseo). Scrivo sui giornali da venticinque anni, e se aggiungiamo a quelli gli anni in cui ho scritto per la radio fanno una trentina d’anni, che possiamo dividere in tre metodi di lavoro. Nei primi anni, Amazon neppure c’era. Se un articolo mi avesse citato tre libri su un tema, io sarei andata a ordinarli in libreria, avrei aspettato settimane o mesi che arrivassero, e solo dopo avrei scritto di questo tema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il lessico di Teresanna, le diapositive Instagram, e il naufragio della lettura

