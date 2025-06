Il lavatoio storico torna all’antica bellezza

Dopo un intervento da 130mila euro, il lavatoio storico di San Lorenzo in Campo riacquista la sua antica bellezza, simbolo di identità e tradizione. Questo capolavoro architettonico, situato in via San Francesco D’Assisi, rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera Valcesano. Questa mattina alle 10, si terrà la cerimonia di inaugurazione, inaugurando un nuovo capitolo della storia locale e rafforzando il senso di comunità.

Dopo un intervento costato complessivamente 130mila euro, uno dei monumenti identitari del territorio di San Lorenzo in Campo e dell'intera Valcesano è tornato all'antica bellezza e stamattina alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro. Si tratta del lavatoio storico del capoluogo, in via San Francesco D'Assisi, a fianco dell'edificio che ospita l'oratorio. Il suo risanamento conservativo è iniziato nella primavera 2024 e ora è tutto pronto per il taglio del nastro, al quale parteciperanno accanto al sindaco Davide Dellonti e al parroco don Luca Santini, a cui spetterà impartire la benedizione, anche i progettisti e gli esecutori dell'opera, oltre che il presidente e il direttore del Gal Flaminia Cesano, rispettivamente Rodolfo Romagnoli e Dani Luzi.

