Il Job Tour per reclutare conducenti di Atm è andato bene. Un problema è europeo.

Il Job Tour di ATM ha riscosso grande successo, attirando aspiranti conducenti da tutta Italia. Nonostante le sfide europee e le promesse non ancora completamente mantenute sul pieno organico, i risultati sono evidenti: 200 nuovi driver in servizio nei primi quattro mesi dell'anno. Quattro giornate intense a maggio e nel weekend scorso hanno aperto le porte a chi desidera intraprendere questa professione dinamica e ricca di opportunitĂ . Un passo importante verso il futuro del trasporto pubblico.

Non si è arrivati a una situazione di pieno organico – come aveva assicurato lo scorso luglio l’allora ad di Atm, Arrigo Giana – ma gli sforzi per implementarlo ci sono e stanno producendo risultati. Nei primi 4 mesi dell’anno sono entrati in azienda 200 nuovi conducenti, ora in servizio. A metĂ maggio e nell’ultimo fine settimana è andato in scena il Job Tour, quattro giornate dedicate a chi vuole intraprendere la conduzione di un mezzo pubblico di superficie con la possibilitĂ di fare anche l’esperienza di guida di un bus elettrico grazie alla presenza di un simulatore e indossando la divisa Atm. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it