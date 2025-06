Il grido del Gay Pride I nostri diritti negati siamo tutti fuorilegge

Il cuore pulsante del Gay Pride di Roma si anima con un grido forte: “I nostri diritti negati, siamo tutti fuorilegge”. Tra colori, musica e solidarietà, il corteo arcobaleno attraversa le vie della città, mentre Rose Villain sventola la bandiera palestinese e si ode un minuto di silenzio per Gaza. Ma la protesta non si ferma: in duemila si mobilitano per una marcia alternativa contro gli sponsor “capitalisti”, dimostrando che la lotta per i diritti è anche una battaglia contro il sistema.

Il corteo arcobaleno sfila per le strade di Roma. Rose Villain con la bandiera della Palestina, un minuto di silenzio per Gaza ma in duemila promuovono una marcia alternativa in protesta per gli sponsor "capitalisti".

In questa notizia si parla di: grido - pride - nostri - diritti

