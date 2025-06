Il granata veste l’estate maxi-teli e arte in centro Arriva l’ok | si può partire

Pontedera si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della passione granata, grazie al nuovo progetto del Centro commerciale naturale approvato dalla giunta comunale. I maxi teli granata, già visibili nel cuore della città, trasformeranno il centro in un vero e proprio museo a cielo aperto, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’iniziativa che promette di entusiasmare residenti e visitatori, dando il via a un’estate indimenticabile.

Pontedera, 14 giugno 2025 – Un corso granata e artisticamente attraente. È il progetto del Centro commerciale naturale di Pontedera approvato ieri della giunta comunale. I primi teli granata sul corso si erano già intravisti nei primi giorni della settimana. Era una prova, per vedere l’effetto che davano, essendo un allestimento tutto nuovo che non si era mai visto nel salotto buono della città. Il sindaco Matteo Franconi e l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli con il resto della giunta hanno dato l’ok e già da ieri è iniziato il montaggio dei teli lungo tutto il corso. Verranno installati lungo tutto corso Matteotti e anche un tratto di via Primo maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it