Il giornalista fa una gaffe terribile con Correa la risposta è gelida | Non è mio fratello

Una gaffe che ha lasciato tutti senza parole: il giornalista ha scambiato Joaquin Correa, ex Inter e Lazio, per suo fratello Angel, giocatore dell'Atletico Madrid. La risposta gelida di Correa ha svelato l'errore, creando un pizzico di imbarazzo e molta confusione. Ma cosa c'è dietro questa svista? Scopriamolo insieme, tra curiosità e sorprese inattese.

Joaquin Correa, ex di Inter e Lazio, √® passato al Botafogo con cui giocher√† il Mondiale per Club. Al 'Tucu' √® stato chiesto come sarebbe stato sfidare il fratello che gioca nell'Atletico Madrid. Ma Joaquin e Angel Correa non sono fratelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it