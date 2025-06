Il giocatore dell’Inter Taremi bloccato in Iran dopo la guerra con Israele | a rischio la partecipazione al Mondiale per club

Il conflitto tra Israele e Iran si fa sentire anche nel mondo dello sport, mettendo a rischio la partecipazione di Mehdi Taremi al mondiale per club. L’attaccante dell’Inter, bloccato a Teheran a causa delle tensioni militari, potrebbe perdere un’opportunità cruciale. La sua situazione solleva domande sulla influenza dei conflitti geopolitici sul calcio internazionale, sottolineando come le tensioni tra nazioni possano avere ripercussioni anche sui sogni sportivi dei giocatori.

Il conflitto tra Israele e Iran colpiscono anche il mondo dello sport, stavolta è toccato al calcio. Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell'Inter, è rimasto bloccato a Teheran dopo i reciproci attacchi missilistici tra i due Paesi. Il calciatore avrebbe dovuto raggiungere oggi la sua squadra negli Stati Uniti, che dopo l'addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita, ha visto arrivare sulla panchina l'ex difensore romeno e interista Christian Chivu. Il rischio è che Taremi non riesca a giocare con i nerazzurri in occasione dell Mondiale per Club 2025, visto che la repubblica islamica ha scelto di chiudere il proprio spazio aereo a causa dei bombardamenti, non permettendo quindi nemmeno agli aerei civili di decollare.

In questa notizia si parla di: inter - taremi - iran - israele

