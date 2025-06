Il Giocastorie fa scoprire nuovi libri Da leggere a voce alta con tutta la famiglia

Il Giocastorie, il nuovo emozionante progetto della Provincia di Sondrio in collaborazione con le biblioteche della Media Valtellina, trasforma la lettura in un'avventura coinvolgente per tutta la famiglia. Attraverso un originale gioco dell'oca letterario, bambini e genitori si immergono nel magico mondo dei libri, scoprendo storie sorprendenti ad ogni casella. L’obiettivo è promuovere la lettura ad alta voce in famiglia, riscoprendone il valore come strumento di crescita, condivisione e divertimento.

Si chiama “ Giocastorie “ il nuovo progetto educativo della Provincia di Sondrio con alcune biblioteche della Media Valtellina per avvicinare alla lettura i bambini tra i 3 e i 5 anni e le famiglie. L’iniziativa si presenta come un originalissimo gioco dell’oca letterario, con ogni casella che diventa occasione per incontrare un libro sorprendente, tutto da scoprire. L’obiettivo, promuovere la lettura ad alta voce in famiglia, riscoprendone il valore educativo e affettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “Giocastorie“ fa scoprire nuovi libri. Da leggere a voce alta con tutta la famiglia

In questa notizia si parla di: giocastorie - scoprire - voce - alta

Giocastorie: il gioco dell’oca che fa scoprire ai bambini il piacere della lettura; Cosa fare a Legnano: eventi e news.

Il “Giocastorie“ fa scoprire nuovi libri. Da leggere a voce alta con tutta la famiglia - Si chiama “Giocastorie“ il nuovo progetto educativo della Provincia di Sondrio con alcune biblioteche della Media Valtellina per avvicinare ... Secondo ilgiorno.it

La lettura a voce alta ci fa imparare più in fretta - Metodi e strategie per costruire competenze per la vita (2019), rivolto soprattutto, ma non solo, alle insegnanti di scuola primaria ... Lo riporta repubblica.it

Ripetere ad alta voce, memoria rinforzata del 50% - A dimostrarlo scientificamente, anche se con esiti leggermente diversi tra di loro, sono diversi studi. Si legge su corriere.it