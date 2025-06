Il flash mob di Libera contro gioco d’azzardo e corruzione

Unisciti a Libera nella mobilitazione contro il gioco d’azzardo e la corruzione: un flash mob simbolico con cartelli e soldi sporchi di sangue ha portato alla ribalta queste sfide sociali. In un momento in cui il settore raggiunge i 160 miliardi di euro nel 2024, la protesta mira a sensibilizzare e spronare a un cambiamento reale. La lotta continua—per un futuro più giusto e trasparente.

L’associazione "Libera" è scesa in piazza a Macerata contro il gioco d’azzardo e la corruzione. L’associazione ha organizzato un flash mob con cartelli e soldi finti sporchi di sangue per sensibilizzare e attirare l’attenzione su questi temi. "Il gioco d’azzardo è un settore in crescita esponenziale che nel 2024 ha raggiunto, quanto a raccolta tra gioco fisico e online, la cifra mostruosa di quasi 160 miliardi di euro, pari a circa il 90% della spesa alimentare degli italiani. Questo fiume di denaro fa ovviamente gola alle mafie che non si limitano a gestire la filiera illegale dell’azzardo, ma s’infiltrano e colonizzano anche quella legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il flash mob di Libera contro gioco d’azzardo e corruzione

