Il film Stranizza d'amuri in TV per la Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+ dove e quando vederlo

In occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+, Rai3 dedica uno spazio speciale al cinema con la prima trasmissione televisiva di "Stranizza d’amuri", il film d’esordio di Beppe Fiorello. Un’occasione unica per immergersi in una storia intensa e toccante, che celebra l’amore e la diversità. Scopri quando e dove vederlo, perché questa sarà una visione da non perdere per promuovere il rispetto e l'inclusione. Continua a leggere.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+ per la prima volta su Rai3 verrà trasmesso il film Stranizza d'amuri, esordio alla regia di Beppe Fiorello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il film 'Stranizza d'Amuri' proiettato ad Hanoi - L'Ambasciata d'Italia ad Hanoi presenta la proiezione del film "Stranizza d'Amuri" del regista italiano Giuseppe Fiorello, che si terrà giovedì 19 giugno 2025 alle 18 presso Casa Italia. Secondo ansa.it

