Il film – spin off della saga John Wick – è un action iper-stilizzato che punta tutto sull’estetica del combattimento Sì c' è anche il cameo di Keanu Reeves

Il mondo di John Wick si espande ancora, questa volta con un spin-off che incanta per stile e intensità. "Ballerina" ci porta in territori nuovi, esplorando la forza femminile tra eleganza e ferocia, con Ana de Armas protagonista e Keanu Reeves in cameo. Un action movie iper stilizzato che promette di sorprendere anche i fan più appassionati, continuando a far crescere l’universo di questa saga leggendaria.

Dopo quattro film e un'espansione televisiva ( The Continental ), l'universo di John Wick continua ad allargarsi. Con Ballerina, primo vero spin-off cinematografico del franchise, ci si avventura in territori noti ma da una prospettiva diversa: quella femminile, incarnata da una protagonista che unisce fragilità e furia, istinto materno e sete di sangue. L'action movie, diretto da Len Wiseman e interpretato da Ana de Armas, è un ibrido che oscilla tra il cinema di vendetta, l'action coreografato in stile balletto e l'espansione mitologica di una saga ormai divenuta culto. Ballerina non reinventa l'action né sovverte la mitologia di John Wick, ma è un tassello credibile e a tratti entusiasmante dell'universo narrativo.

