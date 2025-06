Il festival del benessere Tra yoga e workshop

Pronti a immergervi in un weekend di pura armonia? Il festival “NaturalMentEssere” al Parco Nord vi invita a scoprire il benessere tra yoga, workshop e attività sensoriali, in un ambiente naturale e rigenerante. Cascina di via Clerici si trasforma in un’oasi di pace, offrendo esperienze green per rinvigorire corpo e mente. Durante le due giornate, inoltre, saranno presenti operatori di discipline...

Il sentiero dello yoga, passeggiate sensioriali, lezioni di shiatsu, laboratori, workshop sul benessere psicofisico. Oggi e domani torna al Parco Nord “ NaturalMentEssere “, il festival per restare in armonia con l’ambiente e la natura. Per l’occasione cascina di via Clerici diventa luogo dove trascorrere il fine settimana con tante proposte green e di consapevolezza. Durante le due giornate, inoltre, saranno presenti operatori di discipline bionaturali che proporranno trattamenti e consulenze, oltre a stand di artigianato etico, abbigliamento, accessori da riciclo creativo, cosmesi naturale e piccoli produttori locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il festival del benessere. Tra yoga e workshop

