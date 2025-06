Il doppio gioco di Trump | Ha nascosto il suo ok all' attacco di Israele per un effetto sorpresa

Il mistero dietro il doppio gioco di Trump si infittisce, rivelando come il suo assenso segreto all’attacco di Israele abbia orchestrato un effetto sorpresa strategico. Il presidente degli Stati Uniti afferma: «Sapevamo tutto, ma non siamo coinvolti», mentre minaccia risposte durissime all’Iran. Mentre le ricostruzioni sul presunto «disaccordo» con Israele si scontrano con le smentite della Casa Bianca, il mondo resta in attesa di scoprire la verità nascosta dietro questa intricata alleanza.

Il presidente degli Stati Uniti: «Sapevamo tutto dell'attacco, ma non siamo coinvolti». Poi: «Grande successo, l'Iran tratti o subirà attacchi ancora più brutali». Le ricostruzioni sul finto «disaccordo» con Israele (ma la Casa Bianca smentisce». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il doppio gioco di Trump: «Ha nascosto il suo ok all'attacco di Israele per un effetto sorpresa»

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

L’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani non arriva come una sorpresa: la tensione diplomatica tra Stati Uniti, Israele e Iran è salita alle stelle, mentre l’idea di un accordo sul nucleare diventa sempre più debole. La vera domanda è se le parti coinvolte vorra Vai su Facebook

