Il dissidente Ashkan | Noi iraniani al fianco di Israele La sinistra è complice degli ayatollah

In un contesto internazionale sempre più complesso, le parole di Ashkan Rostami, dissidente iraniano rifugiato in Italia, risuonano come un'eco di speranza. Fuggito da Teheran nel 2015, ora esprime apprezzamento per l’azione israeliana contro il regime degli ayatollah, lodando il coraggio del governo Meloni. La sua voce, spesso silenziata, diventa simbolo di una lotta per libertà e giustizia che attraversa confini e ideologie, dimostrando che ogni battaglia conta.

Fuggito da Teheran e rifugiato in Italia dal 2015, Rostami esulta per l'attacco israeliano: "È una scintilla di speranza contro il regime. Il governo Meloni ha avuto coraggio, mi sento ascoltato".

Donne iraniane contro il regime e al fianco d’Israele. Intervista a Rayhane Tabrizi.

Morte Raisi, donne iraniane dissidenti esultano alla notizia - (LaPresse) La dissidente iraniana in esilio Masih Alinejad posta un video su X di due donne iraniane che inscenano un balletto di gioia alla notizia della morte del presidente della Repubblica ... Si legge su ilmattino.it

Le dissidenti iraniane denunciano il silenzio delle femministe occidentali - Un incontro tra l’eminente dissidente iraniana Masih Alinejad (sotto scorta ... Lo riporta ilfoglio.it

Un ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane voleva rapire un giornalista negli Usa - Giovedì scorso i procuratori federali di New York hanno svelato la campagna letale dell’Iran per eliminare i dissidenti ... Scrive panorama.it