Il diario in Google Maps per rivedere dove sei stato

trasforma il modo in cui riviviamo le nostre avventure quotidiane. Con questa funzione, puoi facilmente tornare indietro nel tempo e riscoprire i momenti più significativi, rendendo ogni viaggio un ricordo indelebile. Scopri come sfruttare al massimo il potenziale del tuo diario digitale e rendere ogni spostamento un capitolo della tua storia personale.

Google Maps non è solo un navigatore: è una sorta di diario digitale che registra ogni passo, viaggio o deviazione, purché lo smartphone sia acceso e la cronologia delle posizioni in Google Maps sia attiva. Questa funzione, chiamata Spostamenti, permette di rivivere i propri percorsi, ricordare quel ristorante dimenticato o persino ricostruire un itinerario di viaggio. Oltre a poter tenere la cronologia dei posti in cui si è stati, Google Maps dà anche la possibilità di condividere la posizione con alcune persone, amici o familiari e dire loro dove ci troviamo e seguirci sullo schermo del loro telefono. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

