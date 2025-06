Il dialogo interreligioso sbarca al Parlamento italiano

Dal 19 al 21 giugno, Roma diventa il palcoscenico mondiale per il dialogo interreligioso, unendo voci diverse in un percorso di comprensione e speranza. In occasione dell'Anno giubilare di Papa Francesco, la Seconda Conferenza parlamentare mira a rafforzare i legami tra fedi e culture, promuovendo un futuro di pace e collaborazione. Un'occasione unica per costruire ponti duraturi e condividere valori universali.

Da giovedì 19 a sabato 21 giugno Roma sarĂ al centro del confronto globale sul dialogo interreligioso. In coincidenza con l’Anno giubilare indetto da Papa Francesco, il Parlamento italiano ospita infatti la Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso, dal titolo “Strengthening trust and embracing hope for our common future – Rafforzare la fiducia e abbracciare . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il dialogo interreligioso sbarca al Parlamento italiano

In questa notizia si parla di: dialogo - interreligioso - parlamento - italiano

Il Rabbino Capo riceve messaggio di Papa Leone XIV per stimolare dialogo interreligioso - Il Rabbino Capo di Roma ha ricevuto un significativo messaggio da Papa Leone XIV, mirato a promuovere il dialogo interreligioso.

AVVISO: RIFORMA DELLA NORMATIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS Il 20/05/2025 il Parlamento Italiano ha convertito in legge il Decreto Legge n. 36/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Il n Vai su Facebook

Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso Fontan La Russa Papa Leone XIV; Giornata della pace, della fraternitĂ e del dialogo; San Giovanni Paolo II e il suo desiderio di pace.

A. Sberna (FDI/ECR): “Dialogo Interreligioso al Parlamento Europeo, primo seminario della nuova legislatura” - vicepresidente del Parlamento Europeo e responsabile dell’attuazione dell’articolo 17 TFUE sul dialogo interreligioso e interculturale, durante il primo seminario della nuova legislatura ... Secondo newtuscia.it

Alla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna le deleghe al dialogo interreligioso, rapporti con le autorità locali e regionali e sostituirà la presidente negli ... - Fratelli d’Italia, ha ricevuto dalla Presidente Roberta Metsola le deleghe tra cui il dialogo interreligioso ... Da newtuscia.it

Ultime Notizie: Dialogo interreligioso - taoista che ha avuto luogo dall'11 al 13 marzo 2024 a Hong Kong, il cui tema era: “Coltivare una società armoniosa attraverso dialogo interreligioso”. Riporta acistampa.com