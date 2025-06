Il Cts salvò le mascherine non a norma dopo averle bocciate

Il caso delle mascherine CTS Salv242 scuote il settore sanitario: dopo averle bocciate per irregolarità, emergono nuove ammissioni che sollevano dubbi sulla trasparenza e sull’affidabilità del sistema di approvazione. Davanti alla commissione parlamentare, Fabio Ciciliano svela sorprendenti retroscena sulle rivalutazioni di dispositivi non conformi. Un episodio che mette in discussione la credibilità delle certificazioni e richiama l’attenzione sulla necessità di controlli più rigorosi. Continua a leggere.

Davanti alla commissione parlamentare Fabio Ciciliano, ex componente del comitato che validava i dispositivi ammette che alcune forniture prive di documenti regolari sono state poi rivalutate e approvate. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Cts «salvò» le mascherine non a norma dopo averle bocciate

In questa notizia si parla di: salvò - mascherine - norma - averle

Il Cts «salvò» le mascherine non a norma dopo averle bocciate Davanti alla commissione parlamentare Fabio Ciciliano, ex componente del comitato che validava i dispositivi ammette che alcune forniture prive di documenti regolari sono state poi rivalutate e Vai su X

Alice Buonguerrieri Durante la pandemia, aziende italiane pronte a produrre mascherine a basso costo non ricevettero ordini dalla struttura commissariale di Arcuri, nominato da Conte, nonostante avessero ricevuto fondi pubblici. Ora chiedono risarcimenti Vai su Facebook